A cláusula no contrato de Fran Navarro que pode levar a uma queixa do Valencia contra o Gil Vicente

Fran Navarro chegou a Barcelos no verão de 2021 proveniente do Valencia, clube que manteve uma percentagem dos direitos económicos do jogador - começou por ser de 50 por cento e atualmente estava nos 30 por cento. Além disso, garante a 'Cadena SER', o emblema 'che' salvaguardou ainda um direito de preferência que, agora, não terá sido respeitado na hora dos galos negociarem o jogador com o FC Porto.Essa cláusula daria ao Valencia a possibilidade de igualar qualquer proposta que o Gil Vicente receberia pelo ponta-de-lança durante as três temporadas do contrato. Só que, segundo a mesma notícia, o clube espanhol não foi informado sobre a oferta do FC Porto que acabou por convencer os galos a vender o jogador, ficando assim sem hipótese de estudar se estariam ou não em condições de igualá-la.O comportamento do Gil Vicente está agora a ser analisado pelos responsáveis do Valencia, que estudam uma eventual queixa do procedimento adotado pelo clube de Barcelos.