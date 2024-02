A mensagem de Sandra Madureira para os 'que se alegram com a dor alheia'

Sandra Madureira deixou uma mensagem nas redes sociais destinada aos que "agem com maldade", desejando-lhes "sorte" porque, garante, "lá na frente vão precisar".A mulher de Fernando Madureira foi detida no âmbito da Operação Pretoriano, mas acabou por ser libertada, tendo de se apresentar três vezes por semana às autoridades, bem como à hora dos jogos do FC Porto. Já o líder dos Super Dragões ficou em prisão preventiva."Desejo muita sorte àqueles que agem com maldade, que se alegram com a dor alheia. Lá na frente vão precisar", escreveu Sandra Madureira numa storie do Instagram.