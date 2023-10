A reação de Fernando Madureira à candidatura de Villas-Boas à presidência do FC Porto

Fernando Madureira, também conhecido por Macaco, esteve no podcast 'Tias do Norte' e foi confrontado com a notícia avançada pora confirmar a candidatura de André Villas-Boas à presidência do FC Porto já nas eleições de 2024."Acho que os portistas devem apoiar Pinto da Costa enquanto ele durar, por gratidão e por tudo o que o já deu e tem para dar ao FC Porto - ainda agora se viveu mais uma noite europeia, mais uma vitória europeia. Temos que o apoiar, tem de ser o presidente até ao dia que nos deixar, e espero que dure até aos 100 anos", começou por dizer o líder dos Super Dragões.E prosseguiu agora mais debruçado no antigo treinador do FC Porto. "O Villas-Boas é um bom candidato para o pós-Pinto da Costa. Contra Pinto da Costa não faz sentido, não consigo conceber, porque temos que ver uma coisa e os portistas têm de parar para pensar nisto: se todos os benfiquistas e sportinguistas e o poder central estão contentes e a fazer do Villas-Boas uma bandeira para derrubar o Pinto da Costa, até ficaram todos em êxtase pela candidatura do André Villas-Boas... Se os nossos inimigos estão tão contentes e estão a dar tanto apoio ao Villas-Boas, alguma coisa está mal", defendeu Macaco para concluir de seguida."Estamos a falar do melhor presidente da história do futebol mundial. Acho que é inconcebível e de uma falta de respeito e de uma ingratidão tremenda por parte do Villas-Boas. No pós-Pinto da Costa acho que seria o candidato mais forte entre os que se apresentam de momento. Acho que candidatar-se contra Pinto da Costa é de uma ingratidão tremenda e de uma deslealdade tremenda também", rematou.