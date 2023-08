Acordo fechado: Alan Varela viaja este fim de semana para o Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Acordo total: O Boca Juniors deu luz verde à transferência de Alan Varela para o FC Porto, na reunião mantida entre os clubes esta sexta-feira. Ainda de acordo com as informações recolhidas por, o médio viaja este fim de semana para a Invicta.Alan Varela vai realizar exames médicos e assinar um contrato válido por cinco temporadas. Os dragões pagam 8 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em objetivos e o clube argentino ainda reserva 20 por cento das mais-valias de uma futura transferência.Assim sendo, o jogador argentino já não será opção para o Boca Juniors no duelo da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Taça Libertadores, frente ao Nacional de Motevideu.