Acordo fechado: David Carmo em viagem para a Grécia

Acordo fechado. David Carmo, apurou, está de partida para a Grécia, onde vai representar o Olympiacos por empréstimo do FC Porto até ao final da época.O defesa-central, de 24 anos, estará em viagem nas próximas horas desta quinta-feira, mas segundo nos foi possível apurar só efetuará os indispensáveis exames médicos no clube grego amanhã de manhã.Recorde-se que o Olympiacos fica responsável pelo pagamento integral dos ordenados de David Carmo durante o período de empréstimo e remeterá 300 mil euros à ordem do FC Porto pela cedência. Se for campeão da Grécia, o clube treinado por Carlos Carvalhal desembolsa mais 300 mil euros, reservando ainda a opção de compra do passe por 18 milhões de euros.