Adelino Caldeira: «É falso que tenha instruído seja quem for a fazer fosse o que fosse»

Os mandados de detenção e busca no âmbito da Operação Pretoriano referem que alguns dos suspeitos, nomeadamente Fernando Madureira, Sandra Madureira e Fernando Saul, "agiram em conluio com Adelino Caldeira".O administrador da SAD do FC Porto, contudo, emitiu um comunicado no site dos dragões onde alega: "É falso que tenha instruído seja quem for a fazer fosse o que fosse na dita Assembleia Geral."Leia o comunicado na íntegra."Tendo tomado conhecimento pela comunicação social de que o meu nome é envolvido nas suspeitas que fundaram as diligências judiciais hoje realizadas contra membros dos Super Dragões e outros indivíduos, repudio veementemente qualquer associação que se pretenda fazer entre a minha pessoa e os factos ocorridos na Assembleia Geral do FC Porto do passado dia 13 de novembro de 2023.É falso que tenha instruído seja quem for a fazer fosse o que fosse na dita Assembleia Geral. Porque nunca tive com as pessoas hoje detidas quaisquer conversas acerca dessa Assembleia Geral - seja antes ou depois, de forma direta ou indireta - ou sequer de outros assuntos relacionados com a vida institucional do FC Porto, só por maldosa especulação e efabulação se terá envolvido o meu nome nos reprováveis acontecimentos daquela Assembleia Geral.Lamento que a Justiça dê crédito e palco a quem, sem qualquer suporte, tenha no processo levantado suspeições absolutamente infundadas contra mim e sem contraditório algum. A seu tempo por certo tomarei conhecimento de quem enlameou o meu nome nesta vergonhosa fabricação e agirei de forma a que o falso testemunho prestado seja exemplarmente punido."