Adelino Caldeira relacionado com a Operação Pretoriano: suspeito de "conluio" com Fernando Madureira

Os mandados de detenção e busca que conduziram à detenção de 12 indivíduos no âmbito da Operação Pretoriano referem que estes, nomeadamente Fernando Madureira, Sandra Madureira e Fernando Saul, "agiram em conluio com Adelino Caldeira, administrador da SAD do FC Porto".Adelino Caldeira é suspeito de conluio para criar um clima de intimidação e medo na Assembleia-Geral do clube, realizada a 13 de novembro, refere o 'Correio da Manhã'.José Pinheiro, antigo diretor de segurança do Sp. Braga, é, de acordo com a CMTV, um dos 12 detidos na operação.Esta quarta-feira, a megaoperação da PSP resultou na detenção do chefe dos 'Super Dragões', da esposa e de dez outros elementos da claque.