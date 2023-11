Adepto do FC Porto à beira das lágrimas à saída da AG: «É uma vergonha. Fechem este clube»

À saída da Assembleia Geral do FC Porto, que ficou suspensa e adiada para dia 20 (segunda-feira) após cenas de pancadaria entre sócios no Dragão Arena, um adepto portista visivelmente emocionado demonstrou todo o seu descontentamento e sentimento de vergonha pelo sucedido no pavilhão do clube."O que fizeram no Dragão Arena hoje foi uma vergonha. Eu tenho 19 anos, sou sócio do FC Porto desde os 4 anos, e o que fizeram hoje ao sócios foi uma vergonha. E toda a gente que estava lá e não terem adiado, a ver cenas de pancadaria à meia-noite. Gente a ter de ir trabalhar amanhã e ter de aturar cenas de pancadaria. Isto é uma vergonha. As pessoas estão a tentar falar, dar as suas opiniões, e não deixam. É um condicionamento geral desde o início, desde as 21 horas, desde o P1 até à sala e terem-nos mandado para o Dragão Arena quando já se sabia a afluência que ia ser. É uma vergonha. Fechem este clube. Este clube precisa de repensar profundamente o que é ser Porto. Isto é não é o FC Porto. A mim não me aconteceu nada, felizmente, mas assisti. O que aconteceu hoje foi uma vergonha total", disse, em declarações à SIC.