Adeptos do Boca Juniors fazem mais de 1.700 quilómetros para se despedirem de Alan Varela

¡Gracias Varela!

Son de Chubut e hicieron 1700km para mostrarle esta bandera a Alan Varela. pic.twitter.com/cDVlxe7ctP — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) August 8, 2023

Alan Varela é um jogador muito querido junto da massa adepta do Boca Juniors, um emblema de dimensão tal que tem fãs um pouco por toda a Argentina, país que conta milhares de quilómetros. E esta terça-feira, um dia antes do jogo de despedida do médio antes de rumar ao Dragão, um grupo de adeptos fez questão de viajar desde a Patagónia para o adeus ao jogador."Obrigado Varela", escreveram numa tarja os apoiantes que viajaram mais de 1.700 quilómetros desde Chubut, na Patagónia argentina, até Buenos Aires. Uma aventura que teve o final desejado, já que os adeptos tiveram direito a uma fotografia com Alan Varela. O jogador, de resto, também tem uma longa viagem nos próximos dias, no caso rumo ao Porto.