Adeptos do FC Porto esgotam em poucas horas os bilhetes para a visita ao Arsenal

Voaram em poucas horas os bilhetes que o FC Porto colocou à venda para a deslocação ao terreno do Arsenal, agendada para dia 12 de março, num jogo relativo à 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.Os ingressos estavam disponíveis exclusivamente na plataforma SmartFan, sendo que a venda era apenas para sócios detentores de Lugar Anual no Estádio do Dragão e com a quota atualizada de janeiro de 2024. Fatores que não impediram que os bilhetes esgotassem em cerca de quatro horas.