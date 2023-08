Adeus emotivo de Varela ao Boca Juniors

Foi com uma grande dose de emoção (e drama) que Alan Varela se despediu do Boca Juniors. O médio, de 22 anos, foi titular frente ao Nacional de Montevideu, a contar para a Libertadores, e saiu aos 86 minutos para a merecida ovação, isto numa altura em que imperava o 2-2 no marcador. Foi necessário ir a penáltis para desbloquear o resultado e a equipa xeneize provou ser mais competente, vencendo por 4-2 no desempate. Após a festa, no balneário, o Boca dedicou uma publicação ao seu formando: "Poder dizer adeus é crescer. Vamos ter saudades tuas, Alan". Já os seus companheiros autografaram-lhe uma camisola. O médio é esperado amanhã na Invicta.