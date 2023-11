AG do FC Porto: Pinto da Costa contra alterações mais polémicas

Ainda antes dos primeiros episódios de tensão na AG que viria a ser suspensa, Pinto da Costa dirigiu-se previamente aos sócios para se manifestar contra três das alterações mais polémicas propostas pela comissão de trabalhoscriada no seio do Conselho Superior."Os associados votarão com a certeza de que, se votarem até junho, eu tenho um acordo com o presidente da AG para que o ato eleitoral se realize em abril", disse, anunciando-se também contra a mudança do artigo sobre os anos de filiação para ter direito de voto: "Se aos 18 anos os nossos jovens podem votar para o Presidente da República, também devem poder votar no FC Porto." Na mesma medida, o líder azul e branco aludiu também ao artigo sobre os impedimentos inerentes aos órgãos sociais portistas, vincando: "Acho que deve ficar como estava e não se deve acrescentar para que não haja dúvidas."