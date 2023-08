Alan Varela diz adeus ao Boca Juniors a titular

Tal como era expectável, Alan Varela foi incluído no onze do Boca Juniors que ontem disputou a 2ª mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, diante do Nacional, do Uruguai. À hora de fecho desta edição, ainda decorria a primeira parte do encontro, cujo apito inicial estava marcado para a 1 hora, em Portugal. Caso nenhum infortúnio físico tenha acometido o médio até ao final da partida, Alan Varela irá viajar para o nosso país ao final do dia de hoje para ser, enfim, reforço do FC Porto.