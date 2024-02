Alan Varela: «Fizemos um grande trabalho defensivo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alan Varela destacou a capacidade defensiva do FC Porto na vitória (1-0) caseira sobre o Arsenal, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.





"Estou muito contente, fizemos um grande jogo, sabíamos o que enfrentávamos, mas saímos muito contentes. Obviamente fizemos um grande trabalho defensivo, estivemos concentrados, fomos muito fortes na luta e isso ficou refletido no jogo todo", começou por dizer à DAZN, elogiando depois o 'Senhor Champions' Galeno: "É verdade. Cada vez que ouve o hino da Champions, torna-se outro jogador. Estou muito contente por ele e por termos ganho."

Ao Porto Canal:

Golo de Galeno



"Foi um golaço do Galeno, a claque estava incrível e estamos muito contente com esta vitória. Vamos melhorar umas coisitas, mas estamos felizes"

O que foi pedido para fazer por Sérgio Conceição



"Fizemos um grande trabalho defensivo, queria ajudar defensivamente e bom, como disseste fiz um grande trabalho e também tivemos sorte porque correu bem."

O lado emocional



"Estou bem, estou contente e tranquilo, estou sempre a tentar melhorar e é necessário continuar assim. Ainda falta muito para jogar. Temos um jogo no fim de semana e ainda não é tempo de pensar no próximo jogo com o Arsenal."