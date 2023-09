Alan Varela: «Foi muito importante ganhar o primeiro jogo na Liga dos Campeões»

Alan Varela, médio do FC Porto, destacou, na flash interview da Eleven Sports, a importância do triunfo dos dragões sobre o Shakhtar Donetsk, por 3-1, em Hamburgo, na 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões."Foi muito importante ganhar o primeiro jogo na Liga dos Campeões. Dá mais tranquilidade para continuar a trabalhar e preparar os próximos desafios", disse o médio portista.O jogador, recém-chegado do Boca Juniors da Argentina, abordou também a receção que teve do clube, afirmando que foi "muito bem recebido". "Trataram-me todos muito bem e isso foi muito importante para a minha adaptação", frisou, rematando com um desejo: "Oxalá consiga continuar a ajudar a equipa."