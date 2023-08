Alan Varela já assinou pelo FC Porto

Alan Varela já é jogador do FC Porto. Segundo apuroujunto de fonte próxima ao processo, o médio assinou contrato esta quarta-feira, depois de ter realizado a indispensável bateria de exames.Assim sendo, conforme o nosso jornal já noticiou, o ex-Boca Junior será oficializado como reforço pelo FC Porto ainda esta quarta-feira, o que deve acontecer nas próximas horas.O jogador, de resto, já foi visto hoje no Olival e as imagens da sua presença no quartel-general dos dragões já correm nas redes sociais.