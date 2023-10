Alan Varela não esconde desilusão: «Foi uma derrota injusta»

Alan Varela não escondeu a desilusão pela derrota () do FC Porto na receção ao Barcelona e sublinhou mesmo que o resultado não espelha aquilo que se passou dentro de campo. "Foi uma derrota injusta. Ficou um sabor amargo. Realizámos um grande jogo e só faltou o último passe. Temos de continuar tranquilos porque demos tudo e agora há que pensar no próximo jogo", disseo médio argentino de 22 anos, acrescentando: "Foi um jogo muito dividido. Eles jogam muito bem, mas nós também. Acho que merecíamos um pouco mais, mas agora é preciso começar a pensar no próximo jogo. É levantar a cabeça e continue a dar o máximo. O erro tocou ao Romário, mas pode acontecer a qualquer um e tentámos dar-lhe apoio para continuar a fazer o bom trabalho que estava a realizar."Em declarações ao Porto Canal, Alan Varela não se quis alongar muito sobre o trabalho do árbitro. "Arbitragem? Não gosto de comentar. Não sei se decidiram bem ou mal. Temos de nos focar naquilo que fazemos. Custa perder, mas temos de levantar a cabeça", referiu o médio sul-americano, que confessa estar cada vez mais adaptado à realidade do FC Porto. "Senti-me bem. Estou a procurar afirmar-me e dar o melhor pela equipa. Estou a sentir cada vez melhor."