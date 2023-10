Alan Varela revela o que lhe pediu o médico do FC Porto antes da sua estreia na Champions

Alan Varela estreou-se na Champions em Hamburgo, cidade onde o compatriota Lucho González marcou um dos melhores golos com a camisola do FC Porto. Em entrevista à Eleven Sports, o médio admitiu que reviu esse momento antes do jogo e revelou ainda o que lhe disse Nélson Puga no balneário."Esse golo do Lucho… Sim, vi. Nada mal, um golaço! O médico do clube disse-me que tinha de fazer um golo como aquele… Meteu-me logo pressão [risos]", revelou Alan Varela, que não esconde o sonho de chegar longe da Liga dos Campeões: "Tentei desfrutar de todos os jogos. Obviamente que a minha estreia foi especial, tinha muita vontade de jogar. A Champions também era um dos meus sonhos e consegui-o concretizar graças a este clube. Todos os jogadores imaginam chegar à final, mas é preciso ir passo a passo, trabalhar todos os dias para chegar a esse objetivo."E por falar em sonhos, o médio quer muito um dia vestir a camisola da Argentina. "A seleção é o sonho de todos os jogadores. Oxalá um dia me aconteça, mas para já estou tranquilo. Tenho de dar o melhor de mim no FC Porto e tentar ganhar consideração na seleção. O nível aqui é muito alto. Dei um passo grande na minha carreira, o FC Porto é um grande clube. Sinto que tenho de continuar a fazer o meu trabalho para algum dia poder estar na seleção", referiu.Alan Varela chegou ao Dragão vindo do Boca Juniors e, em breve, pode sagrar-se campeão da Libertadores, bastando para isso que os seus ex-colegas vençam o Fluminense na final da prova. "Oxalá aconteça. Como todos sabem sou adepto do Boca e o sonho de todos os adeptos é ganhar a Libertadores. Os rapazes estão a um passo desse sonho de todos", desejou.