Alan Varela só será opção contra o Rio Ave

Alan Varela apenas realizou quatro treinos mas teve impacto positivo no Olival e seria natural que entrasse nos planos de Sérgio Conceição para o jogo deste domingo, frente ao Farense, mesmo que sem entrada direta no onze. O reforço acabou por ficar de fora dos eleitos e, segundo apurou, só será opção para o jogo seguinte, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave.Isso acontece porque o Boca Juniors ainda está a processar a documentação necessária para que o médio possa ser utilizado. De qualquer forma, a primeira tranche do negócio já foi paga pelo FC Porto, através de transferência internacional.Como os xeneizes tiveram jogo este sábado, acabaram por atrasar o envio da documentação, mas Alan Varela está garantido como opção para o jogo frente ao Rio Ave, da 3.ª jornada do campeonato, sendo esta uma situação que já estava prevista face às informações que chegaram da Argentina.Apesar do nome de Alan Varela já surgir no plantel do FC Porto no site da Liga Portugal, a verdade é que, por agora, os dragões só puderam fazer a pré-inscrição do reforço argentino. Para o processo de inscrição ficar concluído falta a receção do certificado internacional do médio, que só poderia ser opção no jogo de hoje se o mesmo tivesse chegado até ao meio dia da última sexta-feira.