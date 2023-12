Alan Varela: «Temos de dar o nosso melhor para ver o clube no patamar mais alto»

Alan Varela compareceu esta terça-feira ao lado de Sérgio Conceição na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Shakhtar, (amanhã, 20 horas), derradeiro jogo da fase de grupos da Champions."Vai ser um jogo muito difícil. A história deste clube 'obriga-nos' a passar de fase. Temos de estar tranquilos, focados e fazer o nosso melhor, tendo em conta os treinos, para alcançar o resultado que queremos, que é sempre ganhar"."Tem corrido bem. O grupo fez com a adaptação fosse muito boa e estou muito contente. Tento fazer o meu melhor em cada jogo e em cada treino para que o clube continue a crescer e para que eu também continue a evoluir"."Este clube é muito grande a nível mundial. Temos de dar o nosso melhor para ver o clube no patamar mais alto e estamos bem, trabalhamos muito no dia a dia e jogo a jogo vamos melhorar. Esperamos que, no final da temporada, possamos alcançar todos os nossos objetivos"."Obviamente que são duas competições importantes. Claro que me tento adaptar ao que o mister pede. Sei que o jogo cá é mais rápido do que na América do Sul, mas tento trabalhar no dia a dia e melhorar para fazer o melhor para a equipa"."Golo? Claro que é importante marcar, mas tento estar tranquilo e dar o meu melhor. Sei que mais tarde ou mais cedo o golo vai chegar, é continuar a trabalhar e esforçar-me ao máximo. Algum dia acontecerá".