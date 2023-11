Alan Varela: «Temos uma final pela frente contra o Shakhtar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alan Varela elogiou o desempenho da equipa frente ao Barcelona (), lamentando o facto de o seu remate, já perto do intervalo, não ter dado em golo, após uma grande defesa de Iñaki Peña."Fizemos um bom jogo. Sabíamos que íamos defrontar um grande adversário e por detalhes eles conseguiram a vitória. O guarda-redes deles esteve muito bem. O meu remate não foi muito forte e o guarda-redes defendeu bem. Não sei se se esse remate entrasse teríamos ganho o jogo", disse o médio argentino, em declarações ao 'Porto Canal', salientando a importância do jogo com o Shakhtar Donetsk na última jornada desta fase de grupos da Liga dos Campeões: "Temos uma final pela frente contra o Shakhtar. Vamos trabalhar o máximo possível para conseguir a qualificação."