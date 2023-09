Altice nega versão do FC Porto e 'rejeita qualquer responsabilidade na falha ocorrida' no VAR no Dragão

Na sequência do comunicado publicado esta segunda-feira pelo FC Porto no seu site oficial, a Altice alegou não ter tido "qualquer responsabilidade na falha ocorrida" com o VAR no Estádio do Dragão, nos minutos finais do encontro entre FC Porto e Arouca (1-1), a contar para a quarta jornada da Liga Betclic, negando a versão avançada pelo clube portista.





Os dragões garantiram que houve um problema técnico na montagem dos equipamentos, ao qual dizem ser alheios e passando a responsabilidade para os técnicos da Altice. Ora, a empresa de telecomunicações sublinha que existiu efetivamente uma falha de energia e que os técnicos do FC Porto comprovaram tal situação no local."Não foi detetada qualquer avaria no sistema de suporte ao VAR, nem se procedeu a qualquer substituição do mesmo. Assim que as equipas técnicas verificaram que a fonte de alimentação da UPS (Uninterrupted Power Supply) tinha esgotado a bateria, decorrente da falha de energia da tomada de alimentação disponibilizada pelo FC Porto, imediatamente ligaram uma segunda UPS, totalmente carregada, que possibilitou a restauração total dos sistemas e do respetivo serviço VAR. Aquando da referida falha do sistema de videoarbitragem, e antes da utilização da segunda UPS, foi comprovado no local, pelas equipas técnicas da Altice e do Futebol Clube do Porto, a existência de uma falha de energia na tomada elétrica do Estádio do Dragão", pode ler-se"A Altice Portugal rejeita qualquer responsabilidade na falha ocorrida no sistema de videoarbitragem (VAR) utilizado durante o encontro que se realizou no passado domingo, no Estádio do Dragão, entre o Futebol Clube do Porto e o Futebol Clube de Arouca, para a quarta jornada da Liga Portugal Betclic.

