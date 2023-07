Alvo do Sporting associado ao FC Porto

Van Ewijk viu esta quarta-feira o seu nome associado ao FC Porto. A informação foi veiculada pelo jornal holandês Leeuwarder Courant, que indica os dragões como o novo clube que estará na corrida pelo jogador do Heerenveen, de 22 anos.

O defesa, recorde-se, foi alvo do Sporting nos primeiros meses do mercado de transferências e também já suscitou a cobiça do Augsburgo. Internacional holandês, Van Ewijk tem contrato com os holandeses até 2025.