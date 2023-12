André Franco enaltece apoio: «Era muito fácil estar aqui pouca gente, num jogo que não contava para nada»

Titular diante do Leixões , André Franco enalteceu a forma como o FC Porto se apresentou, ainda que tenha frisado a dificuldade do triunfo alcançado."Um jogo complicado, sabíamos que seria difícil. Aqui em Portugal cada vez se trabalha melhor, tanto na Segunda Liga como na Liga 3. A nossa equipa dedicou-se muito, penso que é o mais importante. Umas vezes as coisas saem bem, outras mal, mas a dedicação que tivemos foi essencial para ganhar o jogo", frisou o número 20 dos dragões.Questionado sobre a necessidade de ganhar após a derrota de Alvalade e também do caso David Carmo, o médio não quis falar deste último tema. "Depois de uma derrota em Alvalade seria sempre importante ganhar. Em relação ao David não me compete a mim falar. Acredito que era importante haver um ponto de viragem e será um FC Porto muito mais forte a partir de agora"A fechar, uma mensagem para esta quadra natalícia. "Desejo um Natal muito feliz e agradeço aos 30 mil adeptos. Era muito fácil estar aqui pouca gente, num jogo que não contava para nada, mas foi bonito ver a moldura humana que se notou aqui. Aproveito para desejar felicidades e boas festividades"