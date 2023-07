André Franco: «O melhor driblador a jogar em Portugal é o Pepê. Facilmente....»

View this post on Instagram A post shared by FC Porto (@fcporto)

Numa iniciativa diferente do habitual, André Franco esteve a responder a questões colocadas pelos seguidores do FC Porto na rede social Instagram. A dada altura, foi convidado a revelar quem é o melhor driblador da equipa e a resposta saiu a pronto: "Acho que é a pergunta mais fácil de todas. Atrevo-me a dizer que não é só da equipa, mas também a jogar em Portugal neste momento: é o Pepê, facilmente".Franco também falou das rotinas diárias da equipa no estágio no Algarve, das expectativas para a nova época e, claro, da intensidade colocada nos treinos."Muito difícil, muito puxado, mas acho que faz parte. É assim que nós conseguimos melhorar, é um treino que nos leva ao limite. Depois de passarmos por esta experiência em treino, conseguimos fazer a diferença aos 80/85/90 minutos de um jogo.""Começando pelo coletivo, que é o mais importante, passa por revalidarmos os três títulos que ganhámos na época passada e voltar a conquistar o campeonato. É muito importante para o FC Porto voltar a conquistar esse troféu. Na Liga dos Campeões, ir o mais longe possível. E sonhar muito e acreditar que podemos fazer algo melhor. Individualmente, acho que estou a melhorar todos os dias e espero conseguir contribuir muito mais do que o ano passado a ajudar a equipa.""A paixão pelo futebol surgiu desde muito pequeno. Sempre quis de prenda de aniversário, ou de prenda de Natal uma bola de futebol para poder jogar com os meus amigos na rua. Desde muito pequeno, com quatro ou cinco anos. Sempre quis jogar futebol.""Por norma, os treinos do míster são sempre muito exigentes, com uma intensidade muito alta, ainda mais agora na pré-época, em que preparamos uma temporada muito longa, com muitos jogos. Andamos sempre no nosso limite. Depois, ao longo da época, continuam intensos, mas não tanto, como é óbvio. Mas é sempre no limite, para tirar o melhor de cada um de nós.""Acordamos, tomamos o pequeno almoço todos juntos, depois vamos para o treino, fazemos esta caminhada a pé até ao campo. Treinamos, voltamos, depois almoçamos e, da parte da tarde, depende se temos bidiário. É o que tem acontecido e voltamos a repetir essa parte. Por vezes temos um vídeo de análise à nossa equipa.""É para isso que trabalhamos, para tentar marcar e ajudar a equipa, mas aproveito para vos apelar para que estejam presentes.""É uma pergunta difícil, mas escolho o hat-trick. É sempre um momento marcante na carreira de qualquer jogador."