André: «Trabalhei 40 anos no FC Porto e percebi quando chegou a altura de me afastar...»

André, antigo campeão europeu pelo FC Porto, marcou presença este sábado na sede de campanha de André Villas-Boas, candidato à presidência do FC Porto, para participar na tertúlia "Conversas à moda do Porto" ao lado de Ricardo Sousa e Eduardo Luís."Já conheço o André há muitos anos e sei o homem que ele é, a dedicação que tem pelo FC Porto e pelo desporto. É um homem com que os sócios do FC Porto podem contar para que o clube seja maior, ganhe mais título e que a nível mundial seja aquele FC Porto que era no meu tempo. Um homem confiável e é por isso que eu o apoio"."Apareceu-me sempre no hotel, era um chatinho, mas já tinha convicções de ser um grande homem do desporto"."É um homem que conhece bem o futebol, tanto a nível europeu, como a nível nacional e mundial, é um homem do desporto e um apaixonado pelo FC Porto. Isso leva a que ele mostre o interesse e o empenho para que o FC Porto seja cada vez maior"."A nossa vida é de mudança. Trabalhei 40 anos no FC Porto e percebi quando chegou a altura de me afastar e reformar, porque já não tinha condições psicológicas e físicas para ter o andamento que o futebol leva hoje. É por isso que eu aposto no André Villas-Boas, porque é um homem com essas características"."Já coloquei um ponto final. Vim apenas dar o apoio a um homem que conheço e que pode levar o FC Porto a um patamar mais elevado".