Oficial: André Villas-Boas apresenta candidatura à presidência do FC Porto na Alfândega do Porto

Agora é oficial. A apresentação da candidatura de André Villas-Boas à presidência do FC Porto está marcada para a próxima quarta-feira, dia 17 de janeiro, numa cerimónia que irá decorrer na Alfândega do Porto, a partir das 19 horas.Confirma-se, assim, a informação avançada por Record a dar conta que o antigo treinador seria candidato e que a oficialização seria feita depois do jogo dos dragões frente ao Sp. Braga. O mote da campanha é: "Só há um Porto".As eleições serão marcadas pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto, Lourenço Pinto, para o mês de abril. Nuno Lobo é outro candidato assumido.