André Villas-Boas confirma presença na Assembleia Geral do FC Porto

André Villas-Boas recorreu às redes sociais, este domingo, a confirmar a sua presença na Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto, marcada para amanhã. O antigo treinador apelou ainda à comparência de todos os sócios nesta reunião magna."Não falte! A sua participação é essencial. Eu marcarei presença para dar o meu contributo", garantiu.Antes disso e dirigindo-se diretamente aos sócios portistas, Villas-Boas reforçou a importância que esta AG tem para o futuro do clube: "Caros Sócios do FC Porto, realiza-se amanhã, dia 13, pelas 21 horas, no Estádio do Dragão, a Assembleia Geral Extraordinária com vista à mudança dos Estatutos do FC Porto. Um momento de elevada importância para o futuro do nosso Clube, onde a comparência de todos os Sócios é fundamental tendo em conta as propostas apresentadas pelo Conselho Superior."Tendo em conta a importância desta reunião magna para o futuro do clube, os responsáveis portistas estão a contar com uma enchente. Nesse sentido, têm reservado um salão com capacidade para cerca de 400 pessoas, que entendem ser suficiente, uma vez que o mesmo espaço acolheu a Assembleia Geral de 2016 que foi uma das mais concorridas e quentes na história do FC Porto.Em todo o caso, se o número de associados a marcar presença for acima do esperado, existem espaços alternativos dentro do Estádio do Dragão.