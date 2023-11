André Villas-Boas deixa mensagem a propósito do Barcelona-FC Porto

View this post on Instagram A post shared by Andre´ Villas-Boas (@officialandrevillasboas)

André Villas-Boas utilizou as redes sociais, esta terça-feira, para deixar uma mensagem de "boa sorte" ao FC Porto, como sempre acontece quando a equipa portista entra em campo.Desta feita, o candidato por oficializar à presidência do FC Porto utilizou uma fotografia do confronto entre catalães e dragões, no Camp Nou, em 1994, na qual se pode ver, respetivamente, os capitães José Mari Bakero e João Pinto a trocarem galhardetes."FC Barcelona-FC Porto. História e cultura que se cruzam. Duas magníficas cidades, dois dos melhores clubes do Mundo. 'Mais que um clube' o mote que nos une", escreveu André Villas-Boas na legenda.