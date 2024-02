André Villas-Boas e o anúncio dos capitais próprios positivos: «Em abril é que dava jeito...»

Na apresentação de José Pedro Pereira da Costa como administrador financeiro, caso vença as eleições no FC Porto, André Villas-Boas referiu-se à temática dos capitais próprios positivos, que muita polémica tem gerado."Pelo meio, anunciam-se capitais próprios positivos. Em novembro, depois em dezembro, se calhar em janeiro, agora em fevereiro... talvez em março.. Mas em abril é que dava jeito... De neblina ténue estamos a ser tomados por nevoeiro denso. Da dúvida nasce a esperança e o conforto de que o potencial do FC Porto é enorme. A vontade de o clube ser mais aberto, com uma comunicação transparente, uma direção que serve só e apenas o clube e seus associados, com clube mais vencedor dentro e fora de campo. Serei implacável com cumprir desta responsabilidade", revelou o candidato à presidência dos dragões, fazendo, depois, uma apresentação do seu CFO."Como disse na minha apresentação, o caminho para a realidade financeira do FC Porto passa pela implementação de um modelo operacional mais rigoroso. Assente numa administração executiva e não executiva que integra profissionais credíveis, reconhecidos no mercado pelo seu sucesso e competência. Urge dinâmica, vontade, excelência, frescura, novas ideias e uma rápida desconstrução de velhos hábitos e favores que habitualmente imperam. A pessoa que identificamos como fulcral, onde a área financeira é de enorme importância, tem credibilidade, currículo vasto, colocou o FC Porto acima dos seus interesses pessoais e profissinais para esta missão. É sócio do FC Porto desde 1971, acredita no potencial de crescimento sustentado do clube. Traz-nos soluções novas e quer colocar o FC Porto na vanguarda da gestão financeira. Estou muito orgilhoso em anunciar José Pedro Pereira da Costa", destacou André Villas-Boas.