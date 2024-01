André Villas-Boas e o posicionamento de Sérgio Conceição nas eleições: «Confio nele como portista...»

Sérgio Conceição tem-se colocado à margem da corrida eleitoral no FC Porto, pese embora tenha reiterado já o seu respeito por Pinto da Costa, assim como validado a intenção manifestada anteriormente por André Villas-Boas de que a corrida às urnas não influencie a época desportiva dos dragões. Questionado sobre o posicionamento do técnico no atual contexto eleitoral, Villas-Boas vincou a sua "confiança" em Conceição."Tenho confiança plena no Sérgio Conceição como portista, que sabe viver o FC Porto e lidera a equipa para mantê-la focada no projeto desportivo", disse, adicionando: "Não posso responder sobre a gestão desportiva, porque não estou no controlo da mesma. Cabe à atual gestão falar sobre o futuro do treinador. Ja falei sobre este tema. As minhas questões eram no sentido perceber qual a lógica de não renovar com um treinador tricampeão há mais tempo. Agora não quero ser disruptor. Estamos a meio da época, vamos ter Champions em breve. Quero trazer tranqulidade e partilhar visão. Sentar-me-ei com o treinador para entender a visão do futuro do clube quando lá chegar."Apoiante de Pinto da Costa em anteriores recandidaturas do atual presidente, nomeadamente na de 2020, André Villas-Boas avançou agora com um projeto alternativo, opção que justifica com a deterioração da atual gestão. "O que mudou foi uma queda da gestão e do modelo do FC Porto, é disfuncional, temos assistido ao deteriorar da gestão. Tem sido isso que tem vindo a acontecer, esse deteriorar que me leva a apresentar a minha candidatura", disse.Num outro momento, o candidato foi questionado sobre o tipo de relacionamento que advoga entre o clube e as suas claques e deu ênfase a algumas preocupações sobre um eventual tratamento desigual em comparação com os associados portistas. "Acho que há um conjunto de tradições relativamente aos grupos organizados de adeptos que todos os associados do FC Porto respeitam. Cabe-nos entender os processos e os protocolos associados aos grupos e ver se há algo desrepeito do resto dos associados. Esse entendimento ou desentendimento só o saberemos quando lá chegarmos e quando nos sentarmos com os próprios. Alguns sócios e casas do FC Porto queixam-se de estrangulamento de bilhetes, nomeadamente para os jogos fora de casa. Queremos servir todos os associados de forma equitativa, mas só quando lá chegarmos é que perceberemos isso e porque há esse desentendimento com outros associados", afirmou.