André Villas-Boas e 'Tagarela' arrolados como testemunhas na Operação Pretoriano

André Villas-Boas vai ser chamado a testemunhar no âmbito da Operação Pretoriano. A informação foi avançada pelo Observador e confirmada por, com o nome do candidato à presidência do FC Porto a constar já dos autos do Ministério Público, assim como o de Henrique Ramos, sócio agredido na AG de dia 13 de novembro e conhecido como 'Tagarela'.Relativamente a André Villas-Boas, a sua indicação resultará das declarações proferidas há algumas semanas, nas quais questionou o teor do protocolo entre a claque Super Dragões e o FC Porto.