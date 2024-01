André Villas-Boas na Alfândega do Porto a preparar anúncio da candidatura à presidência

No mesmo dia em que decorre na Alfândega do Porto o V Fórum de Treinadores organizado pela Liga Portugal, André Villas-Boas encontra-se no mesmo espaço a preparar já o anúncio da candidatura à presidência do FC Porto.O evento que vai confirmar o avanço do antigo treinador a eleições vai acontecer esta quarta-feira, pelas 19 horas, no histórico edifício da cidade Invicta.A presença de André Villas-Boas, diga-se, não passou despercebida, mas foi possível confirmar que a mesma nada tem que ver com o Fórum de Treinadores.