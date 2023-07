André Villas-Boas: «Presidência do FC Porto? É algo que me está destinado»

André Villas-Boas sente que o seu destino passará invariavelmente pela presidência do FC Porto. Se tal acontecerá já em 2024 ou mais adiante, é algo que o treinador, de 45 anos, não consegue responder... por agora."Sou muito vinculado ao destino, as coisas que têm destinadas tornam-se realidade. Assim foi a minha conversa com o Bobby Robson sobre o Domingos Paciência; assim foi jogar uma final da Liga Europa com o Domingos Paciência, o meu ídolo de infância; com a pessoa da qual eu saí de uma possível carreira no jornalismo para a de treinador de futebol, através da conversa com uma pessoa chamada Bobby Robson. Portanto, sou muito vinculada à emoção e à intuição. Em 2015, estava na Rússia, uma pessoa que ainda trabalha no FC Porto enviou-me uma mensagem a dizer: ‘Sei que um dia vais ser presidente do FC Porto.’ Eu nunca tinha pensado no assunto. Mas a forma como aquilo jogou no meu cosmos e alterou as minhas emoções foi algo que senti como um destino que tenho de cumprir. As exigências de ser presidente do FC Porto são únicas, pela responsabilidade de uma pessoa que construiu o nosso portismo, da maior parte das pessoas que estão aqui. O nosso portismo foi reformatado graças a essa pessoa. Portanto, obriga a uma performance que acarreta consigo uma série de desenquadramentos pessoais, que já vivi... No entanto, ela [a presidência] é algo que me está destinado. E eu raramente não cumpro os meus destinos", começou por dizer."Parei a minha carreira, por decisão própria, até junho de 2024 e quero ter um papel ativo como sócio votante que sou. Se é como candidato ou não como candidato… Não sei, não lhe consigo responder a essa pergunta nesta fase. Se tenho ou não as qualidades para o ser, prefiro que sejam os outros a dizer-mo. E felizmente neste período de 'lay off' prolongado em que me tenho dedicado à gestão desportiva, tenho encontrado pessoas que me motivam para determinadas coisas, entre as quais a presidência", disse o técnico, em resposta a uma pergunta da plateia durante a sua participação, na tarde desta quinta-feira, no QSP Summit, a decorrer na Exponor, em Matosinhos.