Andrew rendido a Taremi: «Foi com quem senti mais dificuldades»

Andrew Silva, do Gil Vicente, é um dos nomes em cima da mesa para suceder a Diogo Costa na baliza do FC Porto, conforme Record já escreveu em abril, e, para o brasileiro, pode dizer-se que sair para os dragões seria um... alívio. Isto porque revelou numa entrevista no Brasil que o ponta-de-lança mais difícil que já defrontou joga nos portistas.

"Com quem senti mais dificuldades foi com o Taremi, do FC Porto. É mesmo difícil de enfrentar. Pega na bola e do nada consegue girar e rematar. Outras vezes parece que vai chutar e passa para o lado. Sai da área, toca com qualidade. Faz tudo bem", referiu Andrew Silva ao podcast ‘Resenha com TF’.

De recordar que o guarda-redes, de 21 anos, já foi tema de conversas entre dirigentes do FC Porto e do Gil Vicente no verão passado, durante um jogo-treino de pré-época à porta fechada, no Olival.