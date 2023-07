Andrey Santos no radar do Barcelona

Depois de ter avisado que pretende observar Nico González na pré-época do Barcelona, Xavi Hernández pode atrapalhar a chegada de mais um reforço ao FC Porto. De acordo com o jornal inglês 'Daily Mail', o técnico do clube catalão tem Andrey Santos debaixo de olho para preencher o meio-campo defensivo da sua equipa, caso o Barcelona não consiga contratar Oriol Romeu, do Girona.

Recorde-se que o FC Porto apontou o jovem brasileiro como substituto de Mateus Uribe, mas Mauricio Pochettino, treinador do Chelsea, também já avisou que quer vê-lo em ação na pré-temporada dos blues.