António Oliveira: «Estou aqui como apoiante de Pinto da Costa desde sempre»

António Oliveira, antigo jogador e treinador do FC Porto que, conformeantecipou, está na órbita da SAD para o caso de Pinto da Costa vencer as eleições de abril, também marcou presença no evento que decorre este domingo, no Coliseu do Porto."Venho na qualidade de sócio, há mais de 50 anos, e apoiante de um senhor chamado Jorge Nuno Pinto da Costa, que foi o único presidente que tive na minha carreira de futebolista. É só esse o motivo porque estou aqui, como apoiante de Pinto de Costa desde sempre. Agora e no futuro será sempre o meu presidente", afirmou o também antigo Selecionador Nacional."A força da candidatura? Tem de estar no presidente. Pinto da Costa é a entidade máxima e líder do clube durante 42 anos. Comecei com 17 anos, quando tudo isto parecia impossível de alcançar. Vejam o notável percurso, prestígio e conjunto de vitórias que conseguimos. De um clube regional, agora somos respeitados na Europa e no Mundo como um clube mundial", afirmou ainda António Oliveira.