António Sousa apoia Villas-Boas: «São anos a mais de uma liderança de Pinto da Costa»

António Sousa, antigo campeão europeu pelo FC Porto, marcou presença este sábado na sede de campanha de André Villas-Boas, candidato à presidência do FC Porto, para participar na tertúlia "Conversas à moda do Porto" ao lado de André e Eduardo Luís."É mais importante estar junto de quem pertence a uma liderança nova para o seu clube, é importante ter apoio daqueles que muito contribuíram para a história do clube e deve-se louvar o sentimento que o André Villas-Boas tem em relação ao projeto do clube, que pretende abraçar de mãos dadas. Penso que é um excelente candidato, que tem pernas para andar e não tenho dúvidas que o grupo enorme de associados e simpatizantes do FC Porto tem de fazer alguma coisa no sentido de procurar melhorar o futuro. O André é a pessoa indicada para a sucessão desta nova era"."Houve um contacto normal entre mim e o André Villas-Boas, também com o meu filho [Ricardo Sousa]. Aquilo que ele me expôs, no que diz respeito à luta que iria ter e ao que pretendia para um FC Porto melhor, encheu-me a alma, porque tenho uma presença grande na imagem do clube e gosto pelo FC Porto. Aderi de forma natural a este convite para o apoiar"."Já há muito tempo. Não de menino, mas ele ainda era um jovem no FC Porto na altura. De qualquer das formas, sem termos tido grandes contactos ao longo da vida, foi uma pessoa que me marcou sempre pela positiva, nas pequenas e poucas conversas que tivemos, e deu-me a ideia que será alguém que vai servir os interesses dos FC Porto"."Tudo o que se sabe sobre o clube e a própria instituição. Quer-me parecer que a juventude é o futuro. O André é um jovem. São anos a mais de uma liderança de Jorge Nuno Pinto da Costa, um presidente que admiro e admirarei durante a vida toda, que será um grande presidente da história do clube para sempre, independentemente de sair ou continuar. Esta mudança da juventude carismática, com grande vontade de querer dar uma reviravolta no FC Porto, é extremamente importante nesta fase"."Não, mas provavelmente irei fazê-lo"."Não. Já estou longe do meio do futebol há dez anos. Não penso, nem é minha ideia voltar a fazer parte do futebol. Acompanho, vivo e sinto as coisas a meu bel-prazer. Vou acompanhando o meu filho e neto e estarei sempre atento a tudo o que se passa".