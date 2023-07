Apresentação aos adeptos com aliciante de rever Falcão

O FC Porto anunciou, ontem, a data, hora e adversário do regresso ao Estádio do Dragão, num duelo em jeito de apresentação aos seus adeptos. O encontro, marcado para o próximo dia 29, será frente ao Rayo Vallecano, a partir das 19 horas, tendo a aliciante de proporcionar o regresso ao Dragão de Radamel Falcão, ponta-de-lança que representou os portistas entre 2009 e 2011 e que atualmente veste as cores do emblema madrileno.

O reencontro, de resto, agitou desde logo os adeptos portistas nas redes sociais, com alguns a deixarem a sugestão de se aproveitar a oportunidade para homenagear 'El Tigre', que, como é sabido, deixou saudades no Dragão.

Ainda sobre o jogo, dizer ainda que as portas do recinto abrem-se às 17 horas e os bilhetes, à venda a partir da manhã de hoje, custam entre os 10 e os 50 euros.