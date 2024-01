Argentinos garantem que gigantes da Premier League perguntaram por Alan Varela

Alan Varela está no radar de dois gigantes da Premier League. Segundo avançou, esta terça-feira, o portal argentino 'BolaVip', tanto o Liverpool como o Manchester City já fizeram contactos exploratórios junto do FC Porto pelo médio de 22 anos.De acordo com a mesma fonte, os dragões já fizeram saber que não estão dispostos a negociar o passe de Alan Varela, motivo pelo qual apontaram para a cláusula de rescisão. Aquando da oficialização da contratação, o FC Porto não informou o valor da mesma, mas os argentinos garantem que está fixada nos 70 milhões de euros.Meio ano depois de ter chegado ao FC Porto proveniente do Boca Juniors, Alan Varela já despertou o interesse de muitos clubes de topo da Europa. Recorde-se que, recentemente, o jogador portista foi colocado na órbita do Barcelona.