Arquivada a queixa de Frederico Varandas contra Sérgio Conceição

A queixa de Frederico Varandas contra Sérgio Conceição na sequência do caso da garagem do Dragão, ocorrido em fevereiro de 2022, foi arquivada. Segundo noticia o Porto Canal, o juiz de instrução do Tribunal Judicial da Comarca do Porto decidiu esta sexta-feira não pronunciar o treinador do FC Porto pelo crime de injúria que lhe era imputado pelo presidente do Sporting.De acordo com o despacho instrutório, "os autos não fornecem indícios da prática pelo arguido Sérgio Conceição do crime de injúria". O documento revela ainda que "nenhuma das testemunhas ouvidas em sede de inquérito declararam ter ouvido o arguido Sérgio Conceição a dirigir ao assistente [Frederico Varandas] as expressões" que este lhe imputava.