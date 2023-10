As leituras de Villas-Boas contam com temas... eleitorais

Há muito apontado como possível candidato às eleições do FC Porto que terão lugar em 2024, André Villas-Boas continua a garantir que não tem uma decisão tomada sobre o assunto. Ainda assim, partilhou este domingo uma fotografia no Instagram com vários livros que, possivelmente, leu ou tenciona ler, sendo que alguns deles estão relacionados com temas eleitorais."Campaing Craft" é um livro que aborda estratégias, táticas e a arte da gestão de campanhas políticas, tema idêntico ao "Political Campaings", que também consta da imagem de Villas-Boas. Já o "Get out the voter" fala sobre aumentar os eleitores.