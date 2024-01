As primeiras declarações de David Carmo à chegada a Atenas: «Mal posso esperar para jogar»

David Carmo chegou à Grécia ao início da noite desta quinta-feira para assinar pelo Olympiacos até ao final da época, por empréstimo do FC Porto. Em declarações aos jornalistas ainda no aeroporto de Atenas, o central não escondeu a felicidade por ver o seu futuro resolvido."Queria muito representar este clube. Tudo está no caminho certo e mal posso esperar para jogar e representar o Olympiacos. Senti que o Olympiacos me queria muito, era importante para mim que tudo desse certo. Vou tentar retribuir da mesma forma, jogando bem", disse David Carmo, que em Atenas vai reencontrar Carlos Carvalhal, com quem trabalhou em Braga.Conformedeu conta, o Olympiacos fica responsável pelo pagamento integral dos ordenados de David Carmo durante o período de empréstimo e remeterá 300 mil euros à ordem do FC Porto pela cedência. Se for campeão da Grécia, o clube treinado por Carlos Carvalhal desembolsa mais 300 mil euros, reservando ainda a opção de compra do passe por 18 milhões de euros.