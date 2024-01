Associado ao Barcelona, Sérgio Conceição cita Agustina Bessa-Luís

Depois de ter visto recentemente o seu nome associado ao Barcelona, Sérgio Conceição partilhou, esta terça-feira, nas stories da rede social Instagram, uma fotografia de um local na cidade Invicta onde se pode ler uma frase de de Agustina Bessa-Luís: "O Porto não é um lugar, é um sentimento."De recordar que o técnico do FC Porto consta de uma lista de potenciais nomes à sucessão de Xavi, treinador dos culés. Com as eleições dos dragões agendadas para abril e a competição a prolongar-se até maio, Sérgio Conceição espera que a definição do seu futuro avance somente já no final da temporada. O técnico termina contrato com os dragões a 30 de junho.