Atingido por um isqueiro na Luz: Carlos Pintado foi duas vezes operado e fez participação do Benfica

Carlos Pintado, elemento do departamento de análise e observação do FC Porto, apresentou uma participação disciplinar contra o Benfica, depois de ter sido atingido por um isqueiro no Estádio da Luz, após o recente clássico entre águias e dragões.O caso foi inicialmente denunciado por Sérgio Conceição , na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo e, agora, o Porto Canal revela ainda que Carlos Pintado "enfrenta agora uma grave lesão ocular, diagnosticada após deslocar-se ao Hospital de S. João, no Porto, para receber cuidados médicos. Pintado foi entretanto sujeito a duas intervenções cirúrgicas no sentido de recuperar a visão e encontra-se sob observação médica."O mesmo canal, que teve acesso ao documento com a participação feita por Carlos Pintado, o Benfica "claramente não zelou pela segurança dos agentes desportivos presentes no relvado do seu Estádio, como seria a sua obrigação."