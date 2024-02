Atraso de seis minutos em Faro custa mais de 2 mil euros ao FC Porto

O FC Porto foi multado pelo Conselho de Disciplina em 2.040 euros pelo atraso da equipa no jogo de Faro, concretamente no regresso ao campo para o início da segunda parte. No mapa de castigos, é descrito que para o atraso de 6 minutos dos azuis e brancos não foi dada qualquer justificação.A SAD portista foi também multada em 1.910 euros pelo comportamento incorreto do público, concretamente pelo uso de artefactos pirotécnicos ao longo do encontro diante do Farense, que terminou com triunfo portista por 3-1. No total, o FC Porto foi multado em 3.950 euros por incidências do jogo com o Farense.Ainda no universo do FC Porto, mas já na equipa B, a SAD foi multada em 465 euros pelo atraso da equipa de António Folha para o início da 2.ª parte. Segundo o CD da FPF, o intervalo do encontro com o Belenenses acabou por ter 18 minutos. Romain Correia, capitão do FC Porto B, explicou o atraso com um "problema gástrico" sofrido por si próprio.