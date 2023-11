Barcelona-FC Porto, 2-1: o duelo em 5 factos

O FC Porto perdeu () em casa do Barcelona, num jogo a contar para a 5.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões e que merecer a análise da GoalPoint. Eis os dados estatísticos mais relevantes.O FC Porto chegou ao intervalo com mais remates (11-10, 4-2 em enquadrados) e mais ações na área (19-14) do que o Barça, números que confirmam o bom primeiro tempo azul e branco que apenas Cancelo… cancelou.Pepê foi o melhor dragão em Montjuic e não apenas pelo golo. O extremo ofereceu dois passes para finalização, venceu quatro duelos e fez dois desarmes, mesmo jogando no corredor pelo qual o Barça fabricou a reviravolta.João Félix teve de se aplicar para cancelar o divórcio com o golo. O português teve de somar cinco remates até conseguir bater Diogo Costa, já após enviar um deles aos ferros portistas. Só Raphinha (8) tentou mais disparos que o português.Destacar o jogo de João Cancelo em números é fácil, difícil é escolhê-los. O lateral marcou, assistiu e esteve na origem de nove dos 21 remates do Barça. Pelo caminho venceu 14 dos 20 duelos que travou com portistas. Magistral.João Mário teve uma noite para esquecer. O lateral foi a maior vítima de Cancelo, que venceu sete duelos individuais ao portista. O ‘23’ perdeu 11 dos 14 duelos que travou, o pior registo em campo.