Bilhetes a 3 euros para o jogo com o Leixões

O FC Porto já colocou à venda os bilhetes para o jogo frente ao Leixões, a contar para a Allianz Cup, no dia 23 deste mês. Os sócios pagam 3 euros, enquanto para o público os preços variam entre 5 e 10 euros.





Recorde-se que, face à derrota de ambas as equipas diante do Estoril, que garantiu o apuramento dos canarinhos para a Final Four, este encontro não tem qualquer interesse competitivo.