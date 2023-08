Bilhetes disponibilizados pelo FC Porto para Moreira de Cónegos estão esgotados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto informou esta sexta-feira, quatro horas após terem sido colocados à venda, que os bilhetes visitantes para Moreira de Cónegos estão esgotados.Dragões e minhotos defrontam-se esta segunda-feira, a partir das 18.45 horas, em jogo referente à 1.ª jornada da Liga. Os ingressos tinham preço unitário de 19 euros e, nesta primeira (e única...) fase, a venda foi exclusiva a detentores de lugar anual.Apesar da Supertaça perdida para o Benfica no primeiro jogo oficial da época, não faltará apoio à equipa do FC Porto em casa do Moreirense.