Boca Juniors anuncia que Alan Varela viaja para Portugal na quinta-feira

O Boca Juniors recorreu, este sábado, à conta no Instagram onde faz comunicações sobre a atualidade do clube para dar como certa a transferência de Alan Varela para o FC Porto, depois de, na véspera, nesse mesmo espaço social, ter referido que o negócio estava "praticamente" concluído.Mais do que isso, os xeneizes anunciam, agora, o dia em que o médio viaja rumo à Invicta e os primeiros procedimentos após a chegada a solo luso. "Alan Varela estará na 'vingança' dos oitavos de final da Taça Libertadores. Viajará na quinta-feira para fazer os exames médicos e tornar-se no novo jogador do FC Porto", pode ler-se na referida publicação.Recorde-se que o jogo entre o Boca Juniors e o Nacional Montevideo tem o apito inicial marcado para algumas horas após o fim clássico da Supertaça entre o FC Porto e o Benfica, que abre a época para os dragões, na próxima quarta-feira.Alan Varela é o terceiro reforço garantido pelos azuis e brancos, depois de Fran Navarro e Nico González.